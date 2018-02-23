Лучшие города для развлечений в Испании

Пятница, 23 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Лучшие города для развлечений в Испании

Мадрид и Барселона попали в топ-10 городов для развлечений.

Портал Time Out включил в рейтинг самых доступных и привлекательных городов мира Мадрид и Барселону.

Список City Life Index 2018 был составлен на основе опросов тысяч горожан по всему миру, которые оценивали такие аспекты городской жизни, как доступ к культурным мероприятиям, развлечениям, гастрономическим впечатлениям и другим формам досуга.

Столица Испании и главный город Каталонии вошли в топ-10 рейтинга, который в общей сложности включает 32 города. В тройке лидеров - Чикаго, Порто и Нью-Йорк, пишет noticia.ru.

Мадрид, расположившийся на 6 месте, местные жители характеризуют как один из лучших городов мира с точки зрения культуры, отмечая многочисленные памятники, музеи и парки. Кроме того, они особо выделяют гастрономическую составляющую: столичные бары и рестораны никогда не пустуют, поскольку жители Мадрида обедают или ужинают вне дома чаще, чем в других городах.

Барселона замыкает десятку лидеров. Жители каталонской столицы заверяют, что они, по меньшей мере 71 раз в год посещают культурные мероприятия. Это второй результат в мире по этому показателю после Мехико. Кроме того, в Барселоне местные жители ценят многообразие баров.

Последние новости

    • Португалия: задержаны налетчики на банкоматы

      Успешную операцию провела Уголовная полиция (PJ).

      Подробнее

    • Португалия: кто представит Германию на «Евровидении 2018»

      Натия Тодуа попробовала свои силы в этой борьбе за участие в «Евровидении» с песней My Own Way, однако получила низкие оценки.

      Подробнее

    • Испания: El Corte Inglés закрывает магазин на бульваре Рамбла

      Торговый дом El Corte Inglés в ближайшие недели освободит здание на углу бульвара Рамбла и Пласа-де-Каталунья в Барселоне.

      Подробнее

    • Испания: на курорте Сьерра-Невада начнут увольнять сотрудников

      Предприниматели курорта Сьерра-Невада начнут увольнять сотрудников, если они не прекратят устраивать забастовки.

      Подробнее

    • Италия: новые подробности в деле погибшей тернополянки

      Неравнодушные граждане помогают собрать средства для возвращения тела погибшей украинки в Неаполе Оксаны Яцкив на родину.

      Подробнее

    • Италия: «Аэрофлот» полетит в Неаполь и Верону

      «Аэрофлот» открывает прямое авиасообщение из Mосквы с Неаполем и Вероной.

      Подробнее

    • Чеви Чейз устроил автопогоню за 22-летним курьером и был избит

      Голливудский актер Чеви Чейз устроил погоню на автомобиле за группой молодых людей, после чего попытался вытащить одного из них из машины, но был побит.

      Подробнее

    • Стивен Фрай рассказал о борьбе с раком простаты

      Британский комик, писатель и актер Стивен Фрай рассказал, что болен раком простаты и в начале 2018 года перенес операцию по удалению опухоли.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!