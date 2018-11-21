Лучшие красные вина Испании по цене менее 10 евро

Среда, 21 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Лучшие красные вина Испании по цене менее 10 евро

За последние два месяца дегустацию прошли и признаны годными к продаже более 1200 красных и белых испанских вин по максимальной цене 30 евро за бутылку.

В ближайшее время они появятся в винном каталоге издания ABC за 2019 год, где также будет раздел, посвященный лучшим винам Испании по цене не больше 10 евро, которые по соотношению цена-качество мало в чем уступают более дорогим вариантам, пишет espanarusa.com.

В число относительно дешевых красных вин, чьи вкусовые качества вызвали одобрение экспертов-энологов, вошли представители следующих автономных сообществ страны: Каталонии, Арагона, Кастилии-Ла-Манчи, Кастилии и Леона, Валенсийского сообщества, Эстремадуры, Мадрида и Страны Басков. Среди винных регионов отдельного внимания удостоились Бьерсо и Винос-де-Мадрид, а полностью список, составленный АВС, выглядит следующим образом:

Baltos

Цена: €8. Сбор урожая: 2016. Сорт: Менсия.

Viña Santa Marina

Цена: €9. Сбор урожая: 2015. Сорта: каберне савиньон и сира.

Viña Albali GR (частная коллекция)

Цена: €6. Сбор урожая: 2012. Сорт: темпранильо.

Coto de Hayas Viñas del Cierzo

Цена: €9. Сбор урожая: 2014. Основной сорт: гарнача.

Senda

Цена: €9. Сбор урожая: 2014. Сорт: гарнача.

Lar de Paula Crianza (ограниченный выпуск)

Цена: €9. Сбор урожая: 2014. Сорт: темпранильо.

Las Retamas

Цена: €9. Сбор урожая: 2016. Сорта: темпранильо, каберне совиньон и сира.

Pinyeres

Цена: €9. Сбор урожая: 2015. Сорта: гарнача, каберне совиньон и кариньена.

Las Tres Filas

Цена: €9. Сбор урожая: 2016. Сорт: Менсия.

Les Alcusses

Цена: €9. Сбор урожая: 2014. Сорта: монастрель (30%), гарнача тинторера, петит вердот, сира и другие.

Nauta

Цена: €7. Сбор урожая: 2015. Сорт: монастрель.

Pago del Vicario 50-50

Цена: €9. Сбор урожая: 2014. Сорта: темпранильо и каберне совиньон.

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