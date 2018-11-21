Лучшие красные вина Испании по цене менее 10 евро
За последние два месяца дегустацию прошли и признаны годными к продаже более 1200 красных и белых испанских вин по максимальной цене 30 евро за бутылку.
В ближайшее время они появятся в винном каталоге издания ABC за 2019 год, где также будет раздел, посвященный лучшим винам Испании по цене не больше 10 евро, которые по соотношению цена-качество мало в чем уступают более дорогим вариантам, пишет espanarusa.com.
В число относительно дешевых красных вин, чьи вкусовые качества вызвали одобрение экспертов-энологов, вошли представители следующих автономных сообществ страны: Каталонии, Арагона, Кастилии-Ла-Манчи, Кастилии и Леона, Валенсийского сообщества, Эстремадуры, Мадрида и Страны Басков. Среди винных регионов отдельного внимания удостоились Бьерсо и Винос-де-Мадрид, а полностью список, составленный АВС, выглядит следующим образом:
Baltos
Цена: €8. Сбор урожая: 2016. Сорт: Менсия.
Viña Santa Marina
Цена: €9. Сбор урожая: 2015. Сорта: каберне савиньон и сира.
Viña Albali GR (частная коллекция)
Цена: €6. Сбор урожая: 2012. Сорт: темпранильо.
Coto de Hayas Viñas del Cierzo
Цена: €9. Сбор урожая: 2014. Основной сорт: гарнача.
Senda
Цена: €9. Сбор урожая: 2014. Сорт: гарнача.
Lar de Paula Crianza (ограниченный выпуск)
Цена: €9. Сбор урожая: 2014. Сорт: темпранильо.
Las Retamas
Цена: €9. Сбор урожая: 2016. Сорта: темпранильо, каберне совиньон и сира.
Pinyeres
Цена: €9. Сбор урожая: 2015. Сорта: гарнача, каберне совиньон и кариньена.
Las Tres Filas
Цена: €9. Сбор урожая: 2016. Сорт: Менсия.
Les Alcusses
Цена: €9. Сбор урожая: 2014. Сорта: монастрель (30%), гарнача тинторера, петит вердот, сира и другие.
Nauta
Цена: €7. Сбор урожая: 2015. Сорт: монастрель.
Pago del Vicario 50-50
Цена: €9. Сбор урожая: 2014. Сорта: темпранильо и каберне совиньон.
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