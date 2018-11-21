Лучшие красные вина Испании по цене менее 10 евро

В ближайшее время они появятся в винном каталоге издания ABC за 2019 год, где также будет раздел, посвященный лучшим винам Испании по цене не больше 10 евро, которые по соотношению цена-качество мало в чем уступают более дорогим вариантам, пишет espanarusa.com.

В число относительно дешевых красных вин, чьи вкусовые качества вызвали одобрение экспертов-энологов, вошли представители следующих автономных сообществ страны: Каталонии, Арагона, Кастилии-Ла-Манчи, Кастилии и Леона, Валенсийского сообщества, Эстремадуры, Мадрида и Страны Басков. Среди винных регионов отдельного внимания удостоились Бьерсо и Винос-де-Мадрид, а полностью список, составленный АВС, выглядит следующим образом:

Baltos

Цена: €8. Сбор урожая: 2016. Сорт: Менсия.

Viña Santa Marina

Цена: €9. Сбор урожая: 2015. Сорта: каберне савиньон и сира.

Viña Albali GR (частная коллекция)

Цена: €6. Сбор урожая: 2012. Сорт: темпранильо.

Coto de Hayas Viñas del Cierzo

Цена: €9. Сбор урожая: 2014. Основной сорт: гарнача.

Senda

Цена: €9. Сбор урожая: 2014. Сорт: гарнача.

Lar de Paula Crianza (ограниченный выпуск)

Цена: €9. Сбор урожая: 2014. Сорт: темпранильо.

Las Retamas

Цена: €9. Сбор урожая: 2016. Сорта: темпранильо, каберне совиньон и сира.

Pinyeres

Цена: €9. Сбор урожая: 2015. Сорта: гарнача, каберне совиньон и кариньена.

Las Tres Filas

Цена: €9. Сбор урожая: 2016. Сорт: Менсия.

Les Alcusses

Цена: €9. Сбор урожая: 2014. Сорта: монастрель (30%), гарнача тинторера, петит вердот, сира и другие.

Nauta

Цена: €7. Сбор урожая: 2015. Сорт: монастрель.

Pago del Vicario 50-50

Цена: €9. Сбор урожая: 2014. Сорта: темпранильо и каберне совиньон.