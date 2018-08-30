Лучшие регионы Испании для тех, кто ищет работу

Четверг, 30 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Лучшие регионы Испании для тех, кто ищет работу

Социальный опрос, проведенный компанией Adecco, демонстрирует, что уровень удовлетворенности своей работой у испанцев вырос на 5,8 пунктов.

это самый высокий показатель за последние девять лет.

Также исследование коснулось таких тем, как оплата труда, трудовые гарантии и конфликты на рабочем месте.

Согласно мнению большинства опрошенных, Наварра – лучший регион для работы, он опережает другие области на 6,7 пунктов. На втором месте находятся Балеарские острова (6,6 пунктов), на третьем – Мадрид (6,5). Три последних места в этом списке занимают Кастилия-Ла-Манча, Канары и Мурсия (4,9, 5,1 и 5,2 пунктов соответственно).

По сравнению с прошлым годом уровень зарплат в Испании вырос на 0,6% и составил в среднем 1646 евро. Жалованье выше всего в Мадриде (1945 евро), Стране Басков (1 941), Наварре (1785), Каталонии (1747) и Астурии (1672). Меньше всего платят в Эстремадуре (1 333), на Канарах (1427) и в Мурсии (1431), пишет espanarusa.com.

Несмотря на рост зарплаты, покупательная способность испанцев из-за роста цен снизилась в среднем по стране на 2,3%, а увеличилась лишь в двух регионах – в Астурии тратят на 199 евро в год больше, а в Наварре – на 20 евро. Особенно снизилась покупательная способность в Мурсии (на 843 евро в год), Ла-Риохе (770), Андалусии (699), Стране Басков (683), Мадриде (561), Арагоне (541) и Кастилии-Ла-Манче (510).

В целом по Испании упал уровень безработицы на долгий период – более двух лет. В последнем триместре 2016 года длительное время без работы были 318 400 человек, а незначительный период – 105 800. Наименьший уровень безработицы отмечен в Каталонии и на Балеарских островах.

Кроме того, в 12 регионах отмечается улучшение условий труда, когда речь идет о частичной трудовой занятости, возможности учиться параллельно работе или трудиться дома, при этом наихудшие показатели в этой сфере демонстрируют Валенсия, Арагон и Страна Басков.

Что же касается количества забастовок, самыми конфликтными регионами оказались Страна Басков и Астурия, а наиболее спокойными – Эстремадура, Балеары и Кастилия-Ла-Манча.

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