Лучшие регионы Испании для тех, кто ищет работу

это самый высокий показатель за последние девять лет.

Также исследование коснулось таких тем, как оплата труда, трудовые гарантии и конфликты на рабочем месте.

Согласно мнению большинства опрошенных, Наварра – лучший регион для работы, он опережает другие области на 6,7 пунктов. На втором месте находятся Балеарские острова (6,6 пунктов), на третьем – Мадрид (6,5). Три последних места в этом списке занимают Кастилия-Ла-Манча, Канары и Мурсия (4,9, 5,1 и 5,2 пунктов соответственно).

По сравнению с прошлым годом уровень зарплат в Испании вырос на 0,6% и составил в среднем 1646 евро. Жалованье выше всего в Мадриде (1945 евро), Стране Басков (1 941), Наварре (1785), Каталонии (1747) и Астурии (1672). Меньше всего платят в Эстремадуре (1 333), на Канарах (1427) и в Мурсии (1431), пишет espanarusa.com.

Несмотря на рост зарплаты, покупательная способность испанцев из-за роста цен снизилась в среднем по стране на 2,3%, а увеличилась лишь в двух регионах – в Астурии тратят на 199 евро в год больше, а в Наварре – на 20 евро. Особенно снизилась покупательная способность в Мурсии (на 843 евро в год), Ла-Риохе (770), Андалусии (699), Стране Басков (683), Мадриде (561), Арагоне (541) и Кастилии-Ла-Манче (510).

В целом по Испании упал уровень безработицы на долгий период – более двух лет. В последнем триместре 2016 года длительное время без работы были 318 400 человек, а незначительный период – 105 800. Наименьший уровень безработицы отмечен в Каталонии и на Балеарских островах.

Кроме того, в 12 регионах отмечается улучшение условий труда, когда речь идет о частичной трудовой занятости, возможности учиться параллельно работе или трудиться дома, при этом наихудшие показатели в этой сфере демонстрируют Валенсия, Арагон и Страна Басков.

Что же касается количества забастовок, самыми конфликтными регионами оказались Страна Басков и Астурия, а наиболее спокойными – Эстремадура, Балеары и Кастилия-Ла-Манча.