Лучшим пекарем мира был признан испанец Жорди Морера

31-летний житель Барселоны, изучавший в Университете менеджмент и управление предприятием, решил посвятить себя кулинарному искусству, которым занимается уже на протяжении десяти лет. За это время он успел стать участником нескольких телевизионных шоу, организовать свои собственные курсы, написать две книги, завоевать более десяти различных призов и собрать миллионы поклонников в социальных сетях, пишет espanarusa.com.

Вершиной его успеха стала победа на 77-м международном конкурсе пекарей и кондитеров, который четыре года назад выиграл известный шеф-повар Жорди Рока. Сейчас среди клиентов Мореры насчитывается множество заведений с «мишленовскими звездами», расположенных не только в каталонской столице, но и других городах автономии - например, в Жироне, а его пекарни под названием L'Espiga d'Or стали известны далеко за пределами родных мест.

Народная поговорка утверждает, что каталонцы умеют выпекать хлеб даже из камня, однако Морера использует исключительно высококачественное сырье. Даже муку он делает сам, а в процессе использует печь, которая была выложена еще до Гражданской войны в Испании, и следует классическим рецептам без добавления «химии». За день Морера может потратить до полутонны муки, которая обходится ему в среднем по 4 евро за килограмм, поэтому его фирменные экологически чистые продукты являются весьма недешевым удовольствием, но, несмотря на это, пользуются повышенным спросом.