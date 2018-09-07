Луис Энрике отвез испанскую сборную на квест

Луис Энрике сообщил футболистам лишь время, к которому они должны быть готовы для некоего «мероприятия». Игроков усадили в микроавтобусы и привезли из Лас-Росас в центр Мадрида.

В эскейп-руме, куда приехала сборная, предлагалось на выбор три варианта квестов: «Центральный банк Мадрида», «Побег из тюрьмы» и «Убийца Зодиака». Игроков закрыли в комнате, откуда они должны были выбраться все вместе, разгадав загадки за ограниченное время, пишет noticia.ru.

С помощью этой инициативы тренер хотел создать более расслабленную обстановку в команде после неудачного выступления на Чемпионате мира-2018 в России.