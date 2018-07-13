Лукашенко пригласил «Мисс Беларусь-2018» работать в колхоз

Пятница, 13 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Лукашенко пригласил «Мисс Беларусь-2018» работать в колхоз

Президент Белоруссии предложил обладательнице титула «Мисс Беларусь-2018» Марии Василевич возглавить агрохолдинг «Купаловское» в Шкловском районе республики.

На днях Лукашенко совершил рабочую поездку в Могилевскую область. Там он посетил колхоз «Родина», агрогородок Вишов и местный музей.

По информации издания, Лукашенко случайно встретил Василевич среди экскурсантов музея. В какой-то момент он позвал девушку и предложил присесть за стол первого председателя хoзяйства, пишет newsru.com.

«Машенька, иди сюда, детка. Сядь, посмотрим, как ты будешь в «Купаловском» смотреться», - сказал президент. На уточняющий вопрос девушки, глава государства пояснил: «В «Купаловское» поедешь». И протянул девушке деревянные счеты: «Хочу посмотреть, как ты на счетах будешь считать. Или вас не учили уже?».

Сюжет о поездке президента показал телеканал ОНТ. На видеозаписи, размещенной в YouTube, момент общения Лукашенко с Вашукевич запечатлен примерно на седьмой минуте.

Позже Василевич заявила, что готова к работе в агрохолдинге, если Лукашенко не пошутил.

«Я готова на самом деле. Правда, у меня двухлетний контракт и после его окончания, если Александр Григорьевич не пошутил, то я готова приступить к исполнению обязанностей», - приводят слова девушки журналисты.

Агрохолдинг «Купаловское» расположен в Шкловском районе Белоруссии. Сейчас его возглавляет Александр Харашкевич, бывший директор по агропромышленной политике холдинга «АМКОДОР» (компании принадлежит основной пакет акций ООО «Купаловское»). Харашкевич был назначен на эту должность в апреле 2018 года на место Дмитрия Василевского, которого нашли повешенным в лесу 31 марта, на следующий день после его 45-летия. По некоторым данным, мужчина не выдержал давления, оказывавшегося на него в связи с его работой.

20-летняя Мария Василевич стала обладательницей титула «Мисс Беларусь-2018» в мае этого года. Она является студенткой Белорусского государственного экономического университета. Ранее девушка заявляла СМИ, что после его окончания намерена продолжить учебу в магистратуре, заниматься благотворительностью, а также мечтает стать телеведущей.

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