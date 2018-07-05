Львы растерзали охотников за носорогами

Об этом сообщил владелец заповедника Ник Фокс в Facebook.

Он отметил, что группа людей, в которой было как минимум три человека, проникла на территорию заповедника в ночь на 2 июля. Нарушители были вооружены, при них были запасы еды и питья на несколько дней. По мнению Фокса, все эти признаки указывают, что целью было убийство носорогов ради их рогов.

Утром того же дня сотрудник услышал лай сторожевой собаки и шум на участке, где живут львы. Он не обратил на это внимания, подумав, что пес отреагировал на хищников. Однако днем 2 июля один из гидов сообщил в подразделение по борьбе с браконьерством, что неподалеку от львов находятся человеческие останки и другие вещи.

Отмечается, что, вероятно, нарушители попали на территорию, где жили шесть львов, после чего некоторые из браконьеров, а возможно, и все, были убиты. Для расследования была вызвана полиция. «На данный момент неясно, сколько именно браконьеров убито, но полиция продолжает работать», - добавил Фокс.