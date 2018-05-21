Любимая женская обувь уйдет в прошлое

В результате исследования, проведенного маркетинговой компанией NPD Group's Retail Tracking Service, выяснилось, что 2017 году продажи туфель упали на 11 процентов, в то время как продажи кроссовок подскочили на 37 процентов.

«Потребность в комфорте становится первостепенной у потребителя, ведь все очень заняты и постоянно находятся в движении. Бренды, специализирующиеся на удобной обуви, сейчас успешнее, потому что комфорт - это то, чего хотят женщины всех возрастов», - прокомментировала исполнительный директор NPD Бет Голдштейн.

В 2017 году прибыль, вырученная от продаж спортивной обуви в США, достигла 20 миллиардов долларов. Лидерами индустрии стали немецкий adidas и американский Nike.