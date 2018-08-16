Любовь девочки к куклам помогла ей спасти новорожденного

Четверг, 16 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Любовь девочки к куклам помогла ей спасти новорожденного

В США девочка благодаря любви к куклам смогла оказать помощь внезапно родившей в ванной тете и ее ребенку.

Инцидент произошел в округе Фэрфакс, штат Вирджиния. 10-летняя Хлоя Кэррион (Chloe Carrion) находилась дома со своей 21-летней тетей, когда последней стало плохо и она ушла в ванную. Девушка скрывала беременность от родственников, поэтому, когда она позвала Кэррион и сказала, что у нее родился ребенок, та была шокирована.

«Она отдала мне младенца и после этого упала в обморок, потому что потеряла много крови. Я сразу позвонила спасателям и маме», — рассказала девочка. Она никогда не имела дела с младенцами, но очень любила кукол и посмотрела много видео, где рассказывалось, как правильно играть с пупсами. «Благодаря тем видео, я знала, как правильно держать ребенка, мыть и укачивать его», — сказала она. По совету диспетчера девочка перерезала пуповину новорожденного, немного убралась в ванной и дала роженице воды.

Родившую девушку доставили в больницу, врачи утверждают, что с ней и ребенком все в порядке. Мать девочки Эприл Уэст (April West) похвалила ее за самообладание. «Будучи взрослой, я не уверена, что смогла бы сделать то же самое», — отметила она. Кэррион разрешили выбрать имя для новорожденного, она назвала двоюродного брата Айзеком.

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