Люксовый бренд сжег свою одежду на сумму 36 млн долларов

Четверг, 19 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Люксовый бренд сжег свою одежду на сумму 36 млн долларов

Британский люксовый бренд Burberry в прошлом году сжег собственную продукцию на сумму 36 миллионов долларов.

По данным издания, за последние пять лет маркой было уничтожено одежды практически на 118 миллионов долларов. Инсайдеры сообщают, что люксовые производители избавляются от нераспроданных товаров, чтобы предотвратить их кражу или перепродажу на «серых рынках» «неправильным людям» по более низким ценам.

Burberry заверяет, что вещи утилизируют в специальных экологичных мусоросжигательных установках, а полученную в процессе энергию используют на производстве.

Burberry - один из старейших британских брендов, специализируется на производстве одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс. Компания основана в 1856 году, ее штаб-квартира находится в Лондоне.

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