Люксовый дизайнер сделал бракованную одежду

Пятница, 13 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Люксовый дизайнер сделал бракованную одежду

Люксовый бренд Alexander Wang в коллаборации с adidas Originals выпустили третью часть капсульной линии одежды и обуви в классическом спортивном стиле adidas.

Коллекция создана с имитацией производственного брака. На каждой вещи присутствуют элементы несовершенства: неровные принты, мятая ткань, а также три непропечатанные белые полоски на рукавах - фирменные знаки adidas. Логотип спортивного бренда на олимпийках, расположенный спереди и сзади, также перевернут.

Cерия обуви изготовлена из замши и представлена в красных и черных цветах в классическом стиле adidas.

Капсульная коллекция, состоящая из 13 вещей, поступит в магазины adidas Originals и Alexander Wang 21 апреля, а также будет доступна на официальных сайтах обоих брендов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: химиотерапия - в коридоре

      О тревожной ситуации в госпитале Сау Жоау в Порту сообщила газета Jornal de Notícias.

      Подробнее

    • Португалия: фестиваль в Синтре

      Уже в следующем месяце начинается музыкально-танцевальный фестиваль, который ежегодно проходит в Синтре.

      Подробнее

    • Испания: геологи настаивают на закрытии пляжа

      Геологи настаивают на закрытии одного из лучших пляжей Испании после гибели туристки.

      Подробнее

    • Суд Испании отказал Жорди Санчесу в освобождении

      Верховный суд Испании отказал в просьбе об освобождении претенденту на пост главы каталонского правительства Жорди Санчесу.

      Подробнее

    • Один из первых полевых роботов скоро поступит в продажу

      Ученые из Фрайбургского университета сконструировали многофункционального агроробота - разработка готова к коммерциализации.

      Подробнее

    • Италия: Стефано Пиоли сделал татуировку в честь Астори

      Главный тренер «Фиорентины» сделал татуировку в честь погибшего футболиста Астори.

      Подробнее

    • Люксовый дизайнер сделал бракованную одежду

      Люксовый бренд Alexander Wang в коллаборации с adidas Originals выпустили третью часть капсульной линии одежды и обуви в классическом спортивном стиле adidas.

      Подробнее

    • Объявлена лучшая фотография года

      Жюри конкурса World Press Photo (WPP) объявило главного победителя - лучшим снимком года стала работа фотографа из Венесуэлы Роналдо Шемидта.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!