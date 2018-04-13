Люксовый дизайнер сделал бракованную одежду

Коллекция создана с имитацией производственного брака. На каждой вещи присутствуют элементы несовершенства: неровные принты, мятая ткань, а также три непропечатанные белые полоски на рукавах - фирменные знаки adidas. Логотип спортивного бренда на олимпийках, расположенный спереди и сзади, также перевернут.

Cерия обуви изготовлена из замши и представлена в красных и черных цветах в классическом стиле adidas.

Капсульная коллекция, состоящая из 13 вещей, поступит в магазины adidas Originals и Alexander Wang 21 апреля, а также будет доступна на официальных сайтах обоих брендов.