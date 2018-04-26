Мадонна проиграла суд

Четверг, 26 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Мадонна проиграла суд

Интимную переписку Мадонны с любовниками, письмо-прощание от Тупака Шакура и нижнее белье выставят на торги.

59-летняя певица Мадонна проиграла суд с аукционным домом Gotta Have Rock and Roll, и теперь ее интимная переписка с убитым чернокожим рэпером Тупаком Шакуром и другие личные вещи, среди которых и нижнее белье, будут выставлены на торги.

Верховный суд Манхэттена, спустя почти год судебных разбирательств, постановил законность проведения торгов, хотя певица в своем иске настаивала на обратном.

Мадонна утверждала, что ее бывшая подруга и персональная ассистентка Дарлин Лутц, у которой оказались ее личные вещи, не имела права продавать их с аукциона. Певица объясняла, что все предметы были украдены из ее дома, когда Лутц помогала ей переезжать, пишет newsru.com.

Но судья Джеральд Лейбовиц постановил, что такое право у Лутц было на основании соглашения от 2004 года, когда Мадонна сама отказалась от этих вещей в пользу «бывшей подруги» и поэтому утратила право на их возврат.

Аукцион, на который выставят 22 предмета, ранее принадлежащих Мадонне, должен состояться в июле 2018 года. Среди лотов - нижнее белье певицы, расческа, интимные письма, написанные ею лично, а также письмо от Тупака Шакура, датированное 15 января 1995 года. Тогда, находясь в тюрьме, рэпер сообщил Мадонне, что разрывает с ней отношения, потому что связь с белой женщиной повредит его профессиональной репутации и карьере.

«Если тебя заметят с чернокожим мужчиной, то это ни в коем случае не поставит под удар твою карьеру, наоборот, этот факт заставит смотреть на тебя как на более открытую и интересную женщину, - писал рэпер. - Для меня же, по крайней мере по предыдущему опыту в отношении моего имиджа, это (связь с белой женщиной) будет означать, что я подвел половину из тех, кто меня сделал тем, кто я есть. Я никогда не хотел причинять тебе боль».

В конце письма Шакур выразил надежду, что они с Мадонной останутся друзьями и предостерегал ее от излишней доверчивости и открытости: «Люди не так честны, как кажутся. Сердца многих кровоточат от зависти и зла. Они не постесняются причинить тебе вред».

Это письмо Шакура, который был убит в перестрелке в 1996 году, предварительно оценивается в 100 тысяч долларов, сообщает сайт журнала Rolling Stone.

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