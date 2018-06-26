Мадрид и Барселона оказались в числе самых «умных» городов мира

При составлении рейтинга «Индекс городов в движении» исследователи проанализировали 165 городов в 80 странах по девяти критериям: экономика, человеческий капитал, социальная сплоченность, экология, управление, городское планирование, международная ориентированность, технологии, мобильность и транспорт.

По совокупным результатам Мадрид занял 25 место, а Барселона - 26 место. При этом столица Испании получила самую высокую оценку среди испанских городов по мобильности и транспорту (9 место) и международной ориентированности (19 место). Барселона же заняла 15 место в категории технологий, 14 место - в категории международной ориентированности, 15 - в управлении и 16 - в городском планировании, пишет noticia.ru.

В рейтинг 2018 года также попала Валенсия (63 место), Севилья (85 место), Малага (89 место), Пальма (92 место), Сарагоса (93 место), Вальядолид (99 место), Бильбао (103 место), Виго (104 место) и Ла-Корунья (105 место).

Как показало исследование, в двух крупнейших городах Испании наблюдается тенденция к более низким результатам в области экономики и социальной сплоченности, в то время как в остальных испанских городах также зафиксированы низкие показатели по человеческому капиталу. В то же время все испанские города продемонстрировали высокие показатели по мобильности и транспорту.

Самыми «умными» городами планеты были названы Нью-Йорк, Лондон и Париж.