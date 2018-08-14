Мадрид - лучший испанский город для жизни

Вторник, 14 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Мадрид - лучший испанский город для жизни

Мадрид и Барселона – единственные населенные пункты в Испании, попавшие в рейтинг британского журнала Monocle, который оценивает качество жизни.

Мадрид занял в общем рейтинге 7 место, улучшив свои позиции по сравнению с прошлогодним результатом на три строчки. Барселона заняла 19 место, опустившись на одну строчку ниже, чем в 2017 году.

Лучшим городом для жизни был назван немецкий Мюнхен. Столица Испании уступила также Токио, Вене, Цюриху, Копенгагену и Берлину.

В Мадриде эксперты высоко оценили межкультурную среду, поддержку бизнеса, хорошее авиасообщение и возможности культурного досуга. При этом испанская столица демонстрирует хорошую динамику в ежегодном рейтинге: 6 лет назад она занимала 20 место, а в прошлом году – 10, пишет noticia.ru.

В столице Каталонии специалисты отметили, среди прочего, практику преобразования промышленных зон в жилые. С другой стороны, город получил низкую оценку за рост стоимости жизни и проблемы в сфере туризма.

При составлении всемирного рейтинга, который британское издание публикует с 2007 года, города анализируются более чем по 60 различным критериям, включая безопасность, климат, общественный транспорт, толерантность, городскую среду, уровень преступности, бизнес-климат, кухню, торговлю, медицинское обслуживание и другие параметры.

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