Мадрид - лучший регион в Испании для работы

Согласно «Путеводителя по рынку труда 2018», составленному рекрутинговым агентством Hays, в тройку лучших также вошла Андалусия и Валенсийское сообщество. Четвёртое место в нынешнем списке занимает Страна Басков. Каталония с третьего места в прошлом году опустилась на восьмую строчку.

При составлении рейтинга учитывались критерии, которые учитывают профессионалов при выборе того или иного региона. Среди них - численность населения, концентрация компаний, количество предложений о трудоустройстве, доступность жилья, климат и качество жизни.

Трудовая мобильность в Испании пока носит ограниченный характер. В прошлом году лишь 29% сотрудников компаний переехали в другой регион из-за работы. При этом готовность к переезду выражают 65% работников, noticia.ru.

Наибольший интерес к переезду наблюдается в Риохе, откуда готовы уехать 86% работников. В Кастилии и Леоне этот показатель составляет 80%, вЭстремадуре, Галисии, Андалусии и на Балеарских островах - по 76-77%. Меньше всего готовых уехать в другие регионы - в Стране Басков, Каталонии и Астурии (57-58%).