Майами-2018: гламурные итальянские виноделы и кулинары

Район Майами-Бич в южной части города известен как один из самых гламурных мест в мире из-за своих ночных клубов, пляжей, исторических зданий и магазинов. Ежегодные мероприятия, такие как Miami Masters, Art Basel, Winter Music Conference, Mercedes-Benz Fashion Week Miami, Miami International Boat Show и другие привлекают миллионы посетителей каждый год. Особое место отводится знаменитому South Beach Wine & Food Festival -сокращенно Sobewff, кулинарной выставке мирового значения, на которую съезжаются посетители не только со всех Соединенных Штатов, но и со всей Америки - Северной и Южной, а может быть - и со всего мира.

Лучшие шеф-повара США представляют свои блюда и устраивают кулинарные шоу, демонстрирующие их навыки и инновационные техники в приготовлении блюд. Также устраиваются и просто дегустационные обеды из их творений, в две или четыре руки, а то и больше, комбинируя между собой знаменитых кулинаров и их изделия. Цены на такие обеды доходят до 600 долл. на человека.

Винодельни La Scolca и Chiara Soldati

Одно из них таких мероприятий - это комбинация более 50 лучших шеф-поваров Америки и более 100 вин со всего мира с оценкой 90 пунктов и выше авторитетного издания Wine Spectator's. Недаром его название Best of the Best («Лучшее из Лучших ) и проходит оно в шикарном отеле Fontainebleau Miami Beach. Среди таких известных имен, как Antinori, Argiano, Champagne Barons de Rothschild, Laurent - Perrier, Maison Louis Latour, особо было отмечено участие итальянского вина сорта Gavi винодельни La Scolca.

Chiara Soldati, представляющая пятое поколение виноделов La Scolca, прилетела, чтобы лично провести презентацию "99 years of wine, passion and tradition of La Scolca" о 99-летней традиции этой винодельни. Поскольку виноделы могли привезти только лучшие свои вина, в дегустации были представлены Gavi dei Gavi Black label и Riserva Gavi D’Antan.

Форт Лодердейль

С этого года дополнительные мероприятия фестиваля проходят и в городе Форт Лодердейль (Forte Lauderdale), что к северу от Майами. Выбор этот не случаен - он известен как курорт для богатых пенсионеров, которые с удовольствием посещают подобные ивенты. Также в городе есть большой интернациональный аэропорт и порт, откуда отправляются круизные суда на Карибы и Багамы. Это делает его привлекательным для огромного количества туристов, которые тоже с удовольствием участвуют в кулинарных и прочих мероприятиях.

«На вкус ужасные»

Кулинарный американский телеканал организует массовые дегустации с участием своих лучших телезвезд, таких как Emeril Lagasse или Andrew Zimmern, известный по программе Bizzare Food, показанной и на русском языке, где он поедает всякие странные и часто жуткие на вид и вкус блюда. Кстати, последние его программы посвящены экзотическим, но довольно приятным и приемлемым на европейский вкус блюдам, которые он и представляет на таких мероприятиях.

День барбекю

Следуя американской традиции, непременно проходит день барбекю BBQ, где присутствующие могут отведать многочисленные варианты на тему. Причем в каждом американском штате, если не в каждом городе, существуют свои собственные понятия о его приготовлении.

Прямо на пляже

Многие мероприятия проходят в огромных шатрах прямо на пляже, на берегу океана, напротив бывшей виллы знаменитого кутюрье Версаче Versace. Villa Casuarina, кстати, после нескольких смен хозяев и предназначений, в данный момент является рестораном под названием «У Джанни» (Gianni's).

Эксклюзивная презентация вин для местных дилеров и рестораторов под названием Wine Spectator Trade Day by Beverage Media Group тоже прошла на этом знаменитом майамском пляже. Она была представлена одной из самых крупных компаний-дистрибьюторов вин Southern Glazer's Wine & Spirits.

Благотворительные цели

Такое важное эногастрономическое мероприятие, естественно, не могло обойтись без итальянской кухни, которую представила всем известная фабрика макаронных изделий Барилла в своем «Barilla's Italian Bites on the Beach».

Сбор от всех мероприятий, по словам организаторов SOBEWFF, идет целиком на благотворительные цели.

Ирина Раскина