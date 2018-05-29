Макрон даст французское гражданство нелегалу, спасшему ребенка в Париже

Все произошло в субботу вечером, когда 22-летний малиец Мамуду Гассама шел смотреть финал Лиги чемпионов по футболу. На одной из улиц молодой человек услышал шум и гудки клаксонов. Подойдя ближе, он увидел, что на пятом этаже одного из жилых домов на балконе повис ребенок. За несколько секунд парень без страховки забрался на балкон по фасаду дома и спас ребенка.

Происшествие снял на видео один из очевидцев и выложил ролик в Интернет. Спустя несколько часов Гассама стал героем, а в СМИ его прозвали Человеком-пауком за умение ловко взбираться по стенам. После этого Сети появились петиции с призывом немедленно выдать малийцу французское гражданство, пишет ntv.ru.

О случившемся стало известно президенту Франции Эммануэлю Макрону. Сегодня он принял нелегала в Елисейском дворце, встречу транслировал телеканал BFM. Перед ее началом Макрон и Гассама обменялись несколькими фразами перед телекамерами.

Мамуд Гассама: «Я ни о чем не думал, просто побежал, и Бог мне помог. Уже потом, когда зашли в квартиру, понял, что меня всего трясет. Ребенок плакал».

Президент Франции похвалил Гассаму за смелость, а после в течение получаса общался с ним за закрытыми дверями.

Позже в Елисейском дворце сообщили, что Гассама получит французское гражданство по ускоренной процедуре. Кроме того, его примут на работу в бригаду пожарно-спасательной службы.

Также известно, что отца ребенка за неисполнение родительских обязанностей взяли под стражу, ему грозит наказание вплоть до тюремного срока.