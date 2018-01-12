Малага - центр языкового туризма Испании

Она собрала несколько сотен профессионалов в сфере языкового туризма, включая преподавателей, академиков, представителей учебных заведений, туристических агентов и консультантов.

Инициатива включает три мероприятия, посвященных менеджменту в сфере туризма и изучения испанского языка как иностранного: 9-11 января проходит Международная встреча центров изучения испанского языка, 12 января состоится Конгресс испанского языка в ректорате Университета Малаги, а на 13-14 января запланирована конференция AlpheSpain для профессионалов в сфере языкового туризма.

Малага является одним из главных центров обучения испанскому языку в стране. По информации Europa Press, в 1947 году она стала первым городом в Испании, где были открыты курсы испанского языка специально для иностранцев. Сейчас в провинции 23 центра, получивших аккредитацию Института Сервантеса, пишет noticia.ru.

В 2016 году 30 тысяч человек посетили Малагу с целью изучения испанского языка, который является вторым языком в мире по количеству носителей. Испания наиболее востребована как направление для лингвистического туризма среди немцев, британцев и итальянцев.