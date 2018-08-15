Маленькая девочка тайком накупила игрушек на сотни долларов

Среда, 15 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Маленькая девочка тайком накупила игрушек на сотни долларов

Девочка из американского штата Юта без спроса потратила сотни долларов на покупку игрушек в интернете.

Мать позволила шестилетней Кейтлин (Caitlin) купить в интернет-магазине Amazon подарок на день рождения — куклу Барби. Пока девочка ждала доставку, ее оставили одну за компьютером. Она воспользовалась моментом и добавила в заказ еще несколько покупок.

Женщина узнала об этом только на следующий день, когда к дому подъехал фургон Amazon, и водитель стал выгружать многочисленные покупки. Как выяснилось, Кейтлин заказала игрушки, компьютерные и настольные игры на 350 долларов. Список покупок занимал три страницы.

После этого девочку наказали. Ей на месяц запретили пользоваться интернетом, а все купленные тайком игрушки вернули в магазин. Осталась только Барби, которую она купила с разрешения матери.

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