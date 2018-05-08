Манчини договорился о должности в сборной Италии

Вторник, 08 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Манчини договорился о должности в сборной Италии

Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини близок к тому, чтобы возглавить национальную сборную Италии по футболу.

Итальянское издание Gazzeta dello Sport отмечает, что наставник уже согласовал контракт с Федерацией футбола Италии, ради которого согласился на существенное понижение зарплаты.

Главной проблемой по-прежнему остается контракт итальянского специалиста с «Зенитом», который действует до 2020 года. Пока неясно, как стороны будут решать вопрос прекращения сотрудничества, сообщает ТАСС.

Ожидается, что Манчини покинет сине-бело-голубых 14 мая и приступит к работе со сборной страны, которая не попала на чемпионат мира - 2018.

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