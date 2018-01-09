Манчини не исключил, что может возглавить сборную Италии

Вторник, 09 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Манчини не исключил, что может возглавить сборную Италии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не исключил, что может покинуть клуб ради сборной Италии.

«Что касается возможности тренировать сборную Италии, то сначала нужно выбрать президента федерации. Исключать, что меня назначат тренером национальной команды в июне, не буду, но подобные слова может сказать любой тренер. У нас такая профессия, что нельзя ничего исключать», - сказал Манчини.

Как сообщалось ранее, сборная Италии осталась без главного тренера в ноябре 2017 года, когда был уволен Джан Пьеро Вентура. Под его руководством команда впервые за 60 лет не смогла выйти на чемпионат мира, пишет regnum.ru.

Среди основных кандидатов на пост главного тренера сборной Италии называются Антонио Конте, Массимилиано Аллегри, Клаудио Раньери, Карло Анчелотти, а также Роберто Манчини.

Напомним, Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года. На сегодняшний день команда набрала 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Локомотива» на восемь баллов.

Ранее Манчини заявил, что работа в сборной Италии будет для него большой честью.

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