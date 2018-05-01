Манчини по окончании сезона сменит «Зенит» на сборную Италии

Вторник, 01 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Манчини по окончании сезона сменит «Зенит» на сборную Италии

Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини по окончании сезона покинет клуб и возглавит сборную Италии по футболу.

По информации Corriere dello Sport, 53-летний специалист возглавит итальянскую команду 20 мая.

Отмечается, что Манчини уже провел встречу с вице-комиссионером Итальянской федерации футбола (FIGC) Алессандро Костакуртой и менеджером сборной Италии Габриэле Ориали. По информации источника, контракт будет заключен сроком на два года. Зарплата Манчини в сборной Италии составит 5 млн евро в год, пишет gazeta.ru.

Первый матч «Скуадра адзурра» под руководством Манчини проведет против команды Саудовской Аравии 28 мая.

53-летний итальянский специалист возглавил «Зенит» летом 2017 года. В текущем сезоне чемпионата России сине-бело-голубые после 28-го тура занимают четвертое место и имеют в своем активе 50 очков.

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