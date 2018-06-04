Мариано Рахой покидает пост председателя правительства Испании

Понедельник, 04 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Мариано Рахой покидает пост председателя правительства Испании

Мариано Рахой досрочно сложил с себя полномочия главы испанского правительства после вотума недоверия в пятницу.

Инициатором вотума стал глава социалистов Педро Санчес, который предложил свою кандидатуру, и которого Рахой уже поздравил «с победой». «Для меня честь оставить Испанию в лучшем состоянии, чем она была, когда я ее возглавил», - заявил Рахой на прощание.

Ранее лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес призвал Рахоя уйти в отставку. «Ваше председательство вредит нашей стране и становится балластом для вашей собственной партии», - говорил Санчес. Столь резкое высказывание Санчес объяснял «недостойной» реакцией Рахоя на судебный приговор по антикоррупционному делу «Гюртель», фигурантами которой стали высокопоставленные члены правящей партии.

На этой неделе Национальный суд Испании приговорил бывшего казначея Народной партии Луиса Барсенаса к 33 годам тюремного заключения по делу «Гюртель». Самый большой срок получил лидер преступного сговора Франсиско Корреа - 51 год 11 месяцев тюрьмы. Пабло Креспо был осужден на 37 лет тюремного заключения. Жена Барсенаса Росалия Иглесиас приговорена к 15 годам тюрьмы, пишет noticia.ru.

Народная партия также была признана причастной к преступлениям и должна будет выплатить 240 тысяч евро. Баресенаса обязали выплатить 44 млн евро. Среди преступлений, совершенных бывшими членами Народной партии, участие в преступном сговоре, мошенничество в сфере госуправления, злоупотребление служебным положением, отмывание капиталов, торговля влиянием, хищение.

Средства, полученные незаконным путем, шли не только на счета участников преступной схемы, но и предназначались для оплаты некоторой деятельности правящей партии Испании.

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