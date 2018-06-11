Марихуана у берегов Италии

Понедельник, 11 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Марихуана у берегов Италии

Контрабандисты выбросили более двух тонн марихуаны у берегов Италии.

Албанские контрабандисты сбросили в море у берегов Италии 2,5 тонны готовой к употреблению марихуаны и скрылись на скоростном катере в территориальных водах Черногории, передает албанский Тоp Channel со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что в ходе облета территориальных вод Адриатического моря в районе Бриндизи поздно вечером в воскресенье самолет итальянской финансовой полиции Guardia di Finanza обнаружил скоростной катер с грузом в 40 километрах от берега. За подозрительным судном, предположительно вышедшим из албанского порта Влера, были высланы два полицейский катера, пишет РИА Новости.

«Итальянские партнеры передали информацию пограничной полиции Албании в портах Дуррес и Влера, представители Guardia di Finanza на албанском побережье также были приведены в режим ожидания возвращения катера в территориальные воды. Однако преследуемый катер сбросил груз - 2 тонны 475 килограммов марихуаны, на большой скорости ушел в воды Черногории и оторвался от преследователей», - сообщил телеканал.

Уточняется, что после часа погони черногорская пограничная полиция потеряла контрабандистов из вида.

Полиция Албании в ходе мониторинга с воздуха выявила с начала года до начала июня 23 плантации 2,5 тысячи кустов наркотической конопли. Авиамониторинг албанские полицейские проводят совместно с миссией итальянской финансовой полиции Guardia di Finanza. Италия является крупнейшим рынком сбыта албанской марихуаны, которая доставляется малыми самолетами или через Адриатическое море. Отдельные арестованные партии наркотика в 2017 году измерялись несколькими тоннами.

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