Массовая авария с пострадавшими в Италии
Автотрасса недалеко от итальянского города Сиена в Тоскане заблокирована из-за массовой аварии, произошедшей сегодня утром.
По данным местных СМИ, там столкнулись сразу 25 автомобилей.
Не обошлось и без пострадавших. Три человека были экстренно госпитализированы с места аварии каретами скорой помощи, остальным помощь оказали на месте, пишет life.ru.
Причины произошедшего пока выясняются, работают все экстренные службы.
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