Массовая авария с пострадавшими в Италии

Четверг, 22 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Массовая авария с пострадавшими в Италии

Автотрасса недалеко от итальянского города Сиена в Тоскане заблокирована из-за массовой аварии, произошедшей сегодня утром.

По данным местных СМИ, там столкнулись сразу 25 автомобилей.

Не обошлось и без пострадавших. Три человека были экстренно госпитализированы с места аварии каретами скорой помощи, остальным помощь оказали на месте, пишет life.ru.

Причины произошедшего пока выясняются, работают все экстренные службы.

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