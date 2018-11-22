Массовая авария с пострадавшими в Италии

По данным местных СМИ, там столкнулись сразу 25 автомобилей.

Не обошлось и без пострадавших. Три человека были экстренно госпитализированы с места аварии каретами скорой помощи, остальным помощь оказали на месте, пишет life.ru.

Причины произошедшего пока выясняются, работают все экстренные службы.