Медуза убила семилетнюю чемпионку по плаванию

Пятница, 10 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Медуза убила семилетнюю чемпионку по плаванию

Семилетняя пловчиха Гайя Тримарки, многократная победительница соревнований, погибла от «укуса» медузы во время отдыха с семьей на Филиппинах.

Инцидент произошел, когда Гайя ныряла за раковинами. По словам ее матери, на девочку напала опасная кубомедуза: ее заметили рыбачившие неподалеку местные жители. Девочка закричала, чтобы мать спасла ее. Ребенка вытащили из воды и доставили на берег на лодке, но на пляже не оказалось никого, кто мог бы оказать ребенку первую медицинскую помощь.

Девочку доставили в местную больницу, где врачи диагностировали у нее тяжелую аллергическую реакцию, от которой Гайя скончалась.

Мать девочки — филиппинка, ее отец — итальянец. Тримарки не раз побеждала в соревнованиях по плаванию в Италии в своей возрастной группе.

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