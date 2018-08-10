Медуза убила семилетнюю чемпионку по плаванию
Семилетняя пловчиха Гайя Тримарки, многократная победительница соревнований, погибла от «укуса» медузы во время отдыха с семьей на Филиппинах.
Инцидент произошел, когда Гайя ныряла за раковинами. По словам ее матери, на девочку напала опасная кубомедуза: ее заметили рыбачившие неподалеку местные жители. Девочка закричала, чтобы мать спасла ее. Ребенка вытащили из воды и доставили на берег на лодке, но на пляже не оказалось никого, кто мог бы оказать ребенку первую медицинскую помощь.
Девочку доставили в местную больницу, где врачи диагностировали у нее тяжелую аллергическую реакцию, от которой Гайя скончалась.
Мать девочки — филиппинка, ее отец — итальянец. Тримарки не раз побеждала в соревнованиях по плаванию в Италии в своей возрастной группе.
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