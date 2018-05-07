Медведь убил мужчину, пытавшегося сделать с ним селфи

Понедельник, 07 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Медведь убил мужчину, пытавшегося сделать с ним селфи

Очевидцы сняли на видео последние минуты жизни мужчины, который пытался сделать селфи с медведем.

Трагедия произошла в штате Орисса на востоке Индии. Мужчина вез гостей со свадьбы и сделал остановку у леса. На обочине водитель увидел раненого медведя и, несмотря на предостережения окружающих, попытался сделать с ним селфи. В этот момент зверь накинулся на мужчину и растерзал его.

Спасти водителя попытался бродячий пес - собака атаковала медведя, однако зверь мужчину не отпустил. При этом почти все пассажиры предпочли остаться в стороне и просто снимать происходящее на свои мобильные телефоны, пишет ntv.ru.

В результате любитель селфи получил смертельные травмы, передает Hindustan Times.

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