Меган Маркл надела яркую одежду впервые после свадьбы

Впервые после свадьбы с принцем Гарри герцогиню Сассекскую увидели в наряде настолько яркого цвета.

Ранее, в июне, сообщалось, что принцесса сменила темные и броские цвета на пастельные, чтобы не затмить королеву. Елизавета II предпочитает появляться на публике в красочной одежде, чтобы подданные могли сразу ее заметить.

Кроме того, став герцогиней, Маркл начала укладывать волосы в элегантные локоны, как у Кейт Миддлтон. Однако на встречу Your Commonwealth она собрала волосы в пучок - свою любимую прическу до замужества.