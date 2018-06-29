Меган Маркл пренебрегла услугами мужчин

Герцогиня Сассекская - феминистка и защитница равноправия полов. На все официальные мероприятия она приходит в нарядах, сшитых исключительно женщинами.

На свадебной церемонии на ней было белое минималистичное платье модного дома Givenchy, автором которого была дизайнер Клэр Уэйт Келлер. Вечером в тот же день Маркл появилась на приеме в платье с американской проймой, которое сделала Стелла Маккартни - основатель одноименного бренда Stella Mccartney.

В день рождения принца Уэльского Маркл надела бежевое платье Flavia Dress бренда Goat, глава которого - модельер Джейн Льюис.

На параде Trooping of the Colour (Церемония выноса знамени) герцогиня Сассекская появилась в розовом платье с вырезом-лодочкой марки Carolina Herrera.

Во время совместной поездки в графство Чешир с королевой Елизаветой II, где проводилась церемония открытия моста Mersey Gateway Bridge, на принцессе снова было платье Givenchy. Платье-рубашку этого же бренда Маркл надела на королевские скачки в Аскоте 19 июня.

Наконец, на вручение премии Queen's Young Leader Awards жена принца Гарри пришла в нежно-розовом костюме модного дома Prada, которым руководит модельер Миучча Прада.