Меган Маркл снова сэкономила на одежде

Беременная герцогиня Сассекская надела на прием в мемориальном военном музее Окленда (Новая Зеландия) синее платье марки Antonio Berardi с открытыми плечами, асимметричным подолом и двумя рядами крупных темных пуговиц.

Журналисты отметили, что именно в этом наряде Маркл была впервые замечена в компании своего нынешнего супруга, принца Гарри: в мае 2017 года пара, которая на тот момент еще официально не объявила о своих романтических отношениях, вместе посетила состязания по конному поло Audi Polo Challenge в Коворс-парке.