Меган Маркл стала примером для голливудских женщин

Вторник, 21 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Меган Маркл стала примером для голливудских женщин

Актрису Дженнифер Гарнер заметили на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе в точно таком же наряде, как у Меган Маркл.

45-летняя Гарнер пришла на церемонию вручения своей именной звезды на Аллею славы в темно-синем миди-платье Augustus Dress французского модельера Ролана Муре.

Такое же платье с вырезом лодочкой надевала герцогиня Сассекская за день до своей свадьбы с принцем Гарри.

Вещь доступна на официальном сайте Roland Mouret в голубом и темно-синем цветах по цене 1110 долларов.

Американская актриса Дженнифер Гарнер прославилась после роли в сериале «Шпионка», за которую она получила «Золотой глобус», премию Гильдии киноактеров США и четыре номинации на премию «Эмми».

Это не первый случай, когда знаменитости перенимают стиль Меган Маркл. В июле дочь герцога и герцогини Йоркских принцесса Евгения появилась в точно такой же обуви, как у герцогини. На празднование столетнего юбилея южноафриканского лидера Нельсона Манделы 28-летняя Евгения Йоркская пришла в нюдовых туфлях-лодочках на завязках итальянского люксового бренда Aquazzura.

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