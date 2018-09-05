Меган Маркл выбрала наряд вопреки наказу мужа

Открытие ежегодного благотворительного вечера состоялось во вторник, 4 сентября, в Лондоне.

Несмотря на нелюбовь принца Гарри к такой одежде, герцогиня Сассекская появилась в черном шелковом топе шведского дизайнера Deitas, расклешенных брюках и приталенном пиджаке одного из своих любимых брендов Altuzarra. Она дополнила наряд черным клатчем с золотой цепочкой британского модельера Стеллы Маккартни и туфлями-лодочками в тон.