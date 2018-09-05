Меган Маркл выбрала наряд вопреки наказу мужа

Среда, 05 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Меган Маркл выбрала наряд вопреки наказу мужа

Герцогиня Сассекская Меган Маркл приехала с мужем на церемонию вручения премий борющимся с тяжелыми заболеваниями детям WellChild Awards в брючном костюме.

Открытие ежегодного благотворительного вечера состоялось во вторник, 4 сентября, в Лондоне.

Несмотря на нелюбовь принца Гарри к такой одежде, герцогиня Сассекская появилась в черном шелковом топе шведского дизайнера Deitas, расклешенных брюках и приталенном пиджаке одного из своих любимых брендов Altuzarra. Она дополнила наряд черным клатчем с золотой цепочкой британского модельера Стеллы Маккартни и туфлями-лодочками в тон.

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