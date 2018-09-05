Меган Маркл выбрала наряд вопреки наказу мужа
Герцогиня Сассекская Меган Маркл приехала с мужем на церемонию вручения премий борющимся с тяжелыми заболеваниями детям WellChild Awards в брючном костюме.
Открытие ежегодного благотворительного вечера состоялось во вторник, 4 сентября, в Лондоне.
Несмотря на нелюбовь принца Гарри к такой одежде, герцогиня Сассекская появилась в черном шелковом топе шведского дизайнера Deitas, расклешенных брюках и приталенном пиджаке одного из своих любимых брендов Altuzarra. Она дополнила наряд черным клатчем с золотой цепочкой британского модельера Стеллы Маккартни и туфлями-лодочками в тон.
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