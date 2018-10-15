Меган Маркл забеременела

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Кенсингтонского дворца.

«Их королевские высочества рады сообщить, что герцогиня Сассекская беременна и ждет появления ребенка весной 2019 года. Они очень ценят поддержку, которую им оказывают люди по всему миру с момента свадьбы в мае, и очень счастливы поделиться радостной новостью», — говорится в сообщении.

Как сообщает издание The Telegraph, королева Елизавета II, ее супруг Филипп, герцог Эдинбургский, принц Уэльский Чарльз, его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, и принц Уильям и его супруга Кейт, герцогиня Кембриджская, выразили радость в связи с этим событием и поздравили будущих родителей лично на свадьбе принцессы Евгении, состоявшейся в пятницу.

Также сообщается, что Дория Рэгланд, мать Меган Маркл, с радостью и нетерпением ждет рождения первого внука.

Принц Гарри и его супруга не отложат запланированную поездку на острова Фиджи и Тонга, несмотря на опасность заражения плода вирусом зика. До этого они проконсультировались с врачом.

Представители дворца не сообщили, рассказали ли отцу Меган Маркл о прибавлении в семействе.