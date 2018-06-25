Меган Маркл запретили есть ее любимое блюдо в путешествиях
Принцу Гарри и Меган Маркл запретили есть блюда, в которых содержится чеснок, во время их официальных визитов и путешествий.
Как сообщает источник, такие меры в королевской семье принимаются, чтобы избежать неприятного запаха изо рта.
Также оказалось, что королева Елизавета II ненавидит чеснок и запрещает добавлять его в еду. «Мы никогда не готовим блюда с чесноком или большим содержанием лука. Королева этого ни за что не позволит», - рассказал шеф-повар Букенгемского дворца Даррен Макгрейди.
Сама Меган Маркл поделилась, что одно из ее любимых блюд - «филиппинский адобо из курицы» - содержит очень много чеснока, но в путешествиях ей придется от него отказаться. Однако герцогине Сассекской разрешено готовить его дома, когда официальных поездок не запланировано.
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