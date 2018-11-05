Мэйуэзер дебютирует в MMA

Понедельник, 05 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Мэйуэзер дебютирует в MMA

Американский боксер Флойд Мэйуэзер проведет бой по правилам смешанных единоборств (ММА).

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал генеральный директор организации Rizin Нобуки Сакакибара.

Поединок пройдет 31 декабря в Токио в рамках турнира Rizin. Соперником американца станет 20-летний японский кикбоксер Тенсин Нацукава.

14 октября чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов предложил Мэйуэзеру провести бой. Тот согласился встретиться только по правилам бокса. Американец также отметил, что такой поединок должен состояться в Лас-Вегасе. Россиянин, в свою очередь, заявил, что бой мог бы пройти в московских «Лужниках».

В активе 41-летнего Мэйуэзера 50 побед в 50 боксерских поединках. В последнем бою в августе 2017 года американец победил техническим нокаутом ирландца Конора Макгрегора. Предстоящий поединок станет для Мэйуэзера дебютным в смешанных единоборствах.

Нацукава провел в ММА четыре боя, одержав во всех победы.

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