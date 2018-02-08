Мексиканец отправил по почте коробку с живым тигром

Посылку со спрятанным внутри животным обнаружила полицейская собака, которая обнюхивала отправления в поисках контрабанды. Тигренок находился внутри пластикового контейнера, высланного экспресс-почтой из штата Халиско на западе Мексике в центральный штата Керетапо. Он был обезвожен, но в целом его состояние хорошее.

Хотя сопроводительные документы оказались в порядке, пересылку животного по почте признали жестоким обращением. Тигренка изъяли и передали в центр содержания животных. Полиция и природоохранное ведомство начали расследование.

В феврале сообщалось, что британские защитники животных осудили пересылку по почте живых североатлантических омаров, продающихся в интернет-магазине Amazon.