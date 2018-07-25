Мексиканец забил гол ударом с 40 метров

Среда, 25 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Мексиканец забил гол ударом с 40 метров

Мексиканский футболист, выступающий за клуб «Минерос де Сакатекас», Франциско Ривера забил гол дальним ударом в ворота «Леона» в матче кубка Мексики.

Во втором тайме игроки «Минероса» при счете 3:1 в их пользу отобрали мяч у центра поля. Получив передачу от партнера, Ривера побежал в атаку, но не стал сближаться с воротами соперника и пробил примерно с 40 метров. Гол сделал счет 4:1 в пользу «Минероса».

Соперник едва не отыгрался. Футболисты «Леона» забили два мяча и уступили со счетом 3:4.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: джаз в Августе

      Посетите концерты джазовой музыки под открытым небом на фестивале «Джаз в Августе», который проходит в Фонде Галуста Гулбенкяна в Лиссабоне.

      Подробнее

    • Португалия: Дост вернулся в «Спортинг»

      Футболист Дост вернулся в «Спортинг» спустя месяц после разрыва контракта из-за нападения фанатов.

      Подробнее

    • Аренда жилья в Испании подорожала на 2,4%

      Во втором квартале 2018 года стоимость аренды жилья в Испании увеличилась на 2,4%.

      Подробнее

    • В Испании вооруженный мужчина грабил магазины в костюме Супермена

      Полиция Мурсии задержала 30-летнего мужчину, который обвиняется в совершении ограблений в поселках Хавали-Нуэво и Ла-Ньора.

      Подробнее

    • В Италии зацвела долина Кастеллуччо ди Норча

      Природный фестиваль развернулся в Италии.

      Подробнее

    • Итальянский велогонщик был снят с дистанции «Тур де Франс»

      велогонщик Team Sky дисквалифицирован за удар соперника на этапе «Тур де Франс».

      Подробнее

    • Мексиканец забил гол ударом с 40 метров

      Мексиканский футболист, выступающий за клуб «Минерос де Сакатекас», Франциско Ривера забил гол дальним ударом в ворота «Леона» в матче кубка Мексики.

      Подробнее

    • Таксист тайно снимал пассажиров и поплатился

      Американский водитель такси Uber и Lyft Джейсон Гаркак без спроса устраивал трансляции с пассажирами в салоне, и был уволен с обеих работ.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda