Мексиканки попытались сделать селфи с самолетом и умерли

Среда, 24 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Мексиканки попытались сделать селфи с самолетом и умерли

Две жительницы Мексики погибли при попытке сфотографироваться с самолетом, идущим на посадку.

В прокуратуре рассказали, что девушки 17 и 18 лет приехали в город Чинапас на скачки, проходившие рядом с аэропортом. После окончания мероприятия они вышли на взлетную полосу, чтобы сделать фото, однако не заметили приближающийся самолет.

Обе мексиканки погибли в результате удара по голове крылом легкомоторного летательного аппарата. По словам пилота воздушного судна, он заметил девушек, однако не успел предотвратить трагедию.

Расследование происшествия продолжается.

Смертельные исходы во время селфи перестали быть редкостью. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Family Medicine and Primary Care, с октября 2011 по ноябрь 2017 года в мире погибли 259 человек, которые пытались сфотографировать себя на фронтальную камеру.

Абсолютным лидером рейтинга стала Индия — за этот период зафиксировано 159 несчастных случаев. Россия оказалась на втором месте с показателем в 16 смертей от селфи. На третьем месте расположились США, где летальным исходом фотографирование обернулось для 14 человек.

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