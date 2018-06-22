Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще

Пятница, 22 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще

Жена президента США Дональда Трампа Мелания приехала в центр защиты детей-иммигрантов в Техасе в зеленом плаще Zara с надписью «Мне все равно, а вам?».

Знаменитости во главе с американской комедийной актрисой Челси Хэндлер атаковали Меланию Трамп гневными постами в Twitter. «Лицемерие @Flotus (никнейм Мелании Трамп в соцсети) достигло уровня разговоров с нашими беженцами на ломаном английском и в дебильной куртке. Такое проглотить сложно», - ужаснулась актриса.

«Эти люди за гранью фантастики. Такое невозможно представить даже в худших кошмарах», - поддержал режиссер Джадд Апатоу.

«Про куртку Мелании «Мне все равно, а вам?», в которой она поехала встречаться с детьми в лагерях для интернированных. Пусть такие люди идут к черту, и пусть идут к черту все, кто считает, что с ними нужно быть обходительными и соблюдать приличия», - возмутилась актриса Кэти Гриффин.

Дональд Трамп вступился за жену и поспешил оправдать слоган на ее спине. ««Мне все равно, а вам?», написанное на куртке Мелании, адресовано желтой прессе. Мелания поняла, насколько они лживы, и теперь ей действительно все равно!» - написал он в своем Twitter.

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