Мелания Трамп прикинулась Хиллари Клинтон

Пользователи сети увидели в этом троллинг в отношении Трампа, так как ансамбль напоминал наряд Хиллари Клинтон в день номинации ее кандидатом в президенты США от Демократической партии в 2016 году. «Мелания троллит Трампа брючным костюмом в стиле Хиллари», - написал один из пользователей Twitter. В другом аккаунте было высказано и более суровое мнение: «Нет, Мелания не троллит своего мужа. Она просто ненавидит его, как и все мы». Кроме того, наблюдатели отметили, что первая леди приехала на выступление отдельно от мужа и не встала вместе с остальными присутствующими, когда президент сказал, что «вера и семья, а не правительство и бюрократия, лежат в центре демократии».

Через несколько дней после этого заявления Клиффорд стало известно, что супруга американского лидера не поедет с ним на Международный экономический форум в Давосе, стартовавший 23 января. В качестве причины назвали «неурядицы с расписанием и логистикой».