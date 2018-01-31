Мелания Трамп прикинулась Хиллари Клинтон

Среда, 31 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Мелания Трамп прикинулась Хиллари Клинтон

Мелания появилась на выступлении Дональда Трампа, одетая в кремовый костюм Christian Dior, белую шелковую блузу Dolce & Gabbana и туфли Christian Louboutin.

Пользователи сети увидели в этом троллинг в отношении Трампа, так как ансамбль напоминал наряд Хиллари Клинтон в день номинации ее кандидатом в президенты США от Демократической партии в 2016 году. «Мелания троллит Трампа брючным костюмом в стиле Хиллари», - написал один из пользователей Twitter. В другом аккаунте было высказано и более суровое мнение: «Нет, Мелания не троллит своего мужа. Она просто ненавидит его, как и все мы». Кроме того, наблюдатели отметили, что первая леди приехала на выступление отдельно от мужа и не встала вместе с остальными присутствующими, когда президент сказал, что «вера и семья, а не правительство и бюрократия, лежат в центре демократии».

Через несколько дней после этого заявления Клиффорд стало известно, что супруга американского лидера не поедет с ним на Международный экономический форум в Давосе, стартовавший 23 января. В качестве причины назвали «неурядицы с расписанием и логистикой».

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    • Мелания Трамп прикинулась Хиллари Клинтон

      Мелания появилась на выступлении Дональда Трампа, одетая в кремовый костюм Christian Dior, белую шелковую блузу Dolce & Gabbana и туфли Christian Louboutin.

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