Мелания Трамп укуталась в пальто в 27-градусную жару

Понедельник, 16 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Мелания Трамп укуталась в пальто в 27-градусную жару

Жена президента США Мелания Трамп приехала вместе с мужем в Хельсинки в слишком теплой одежде.

Фотографии приветствия лидеров двух стран появились в аккаунте одного из пользователей Twitter в понедельник, 16 июля.

Несмотря на 27-градусную жару, Мелания Трамп надела пальто с поясом бледно-желтого цвета итальянского модного дома Gucci. На сайтах онлайн-ретейлеров вещь продается по цене 3,7 тысячи долларов.

Президент США прибыл в Хельсинки на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры российского и американского лидеров начались в 13:15 по московскому времени. Перед этим Трамп встретился с финским президентом Саули Ниинисте.

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