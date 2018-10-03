MEO Rip Curl Pro Portugal

В состязании «Rip Curl Pro Portugal», которое является постоянным этапом «WSL World Surf League Tour», принимают участие лучшие серфисты мира. Оно проводится в Пенише и Кашкайше, где в это время года самые подходящие условия для соревнований по серфингу.

Серфистам хорошо знакомы названия выбранных пляжей – Каркавелуш, Гиншу и особенно Супертубуш (супертрубы), известный своими высокими трубообразными волнами.

Время проведения: с 16 по 27 октября

Место проведения: Supertubos (Peniche); Carcavelos e Guincho (Cascais)