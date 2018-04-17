Mercadona - лидер испанского рынка розничной торговли

По итогам 2017 года, доля компании на рынке Испании составила 24,1%. Такие данные были получены в результате исследования «Ситуация на рынке крупной розничной торговли в сфере потребления», проведенного EAE Business School.

В частности, исследование показывает, что внутренний рынок розничной торговли восстанавливается после падения, пережитого в годы кризиса, и что сектор распределения товаров в Испании является очень неравномерным, хотя здесь существует группа лидеров - крупных торговых сетей, на долю которых приходится большая часть рынка.

В тройку лидеров вместе с компанией Хуана Роига вошли Carrefour и Grupo Dia с показателями доли рынка 8,7% и 8,2% соответственно. Цифры сети супермаркетов Eroski за 2017 год - 5,6%, пишет espanarusa.com.

В ходе исследования выяснилось, что региональные супермаркеты увеличили свою долю на рынке с 8,6% в 2013-м до 11,3% в 2017-м (+2,7%).

Немецкая компания Lidl также увеличила свое присутствие на рынке за период с 2013 по 2017 год до 4,3% (+1,5%).

Сектор онлайн-продаж за аналогичный период вырос с 0,5% до 1,7% и, судя по всему, в ближайшие годы продолжит набирать обороты, и это, прежде всего, связано с тем, что практически все крупные торговые сети начали инвестировать большие суммы в процессы диджитализации своего бизнеса.

Данные исследования демонстрируют, что 47% испанцев выбирают супермаркеты, 15,8% - дисконтные магазины, 14,6% - традиционные магазины, 12,9% - гипермаркеты.