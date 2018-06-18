Меркель озаботилась проблемой мигрантов

Понедельник, 18 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Меркель озаботилась проблемой мигрантов

Ангела Меркель планирует провести срочный саммит с участием нескольких стран ЕС, которые так же, как и ФРГ, испытывают наибольшую нагрузку в связи с наплывом мигрантов.

Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники в правительствах нескольких европейских государств.

Издание отмечает, что встреча может пройти в конце этой недели. Таким образом, встреча должна состояться еще до регулярного саммита ЕС, намеченного на 28-29 июня.

В частности, по сведениям Bild, глава немецкого правительства намерена встретиться с лидерами Греции, Италии и Австрии. Как отмечает ТАСС, не исключено, что в переговорах могут принять участие Испания и балканские страны. Однако пока это не точно.

Глава немецкого правительства собирается обсудить принятие более эффективных мер по преодолению миграционного кризиса, отмечает Deutsche Welle.

Проблема противодействия нелегальной миграции особенно остро стоит на повестке дня в Берлине. Серьезный конфликт возник в правящем блоке Германии ХДС/ ХСС. Председатель Христианско-социального союза (ХСС) и по совместительству глава МВД Хорст Зеехофер намерен не впускать в Германию тех беженцев, чьи ходатайства об убежище уже зарегистрированы в других странах ЕС. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель выступает против этого. Ранее Зеехофер пригрозил в случае необходимости реализовать свой план вопреки воле Меркель. Это повлекло за собой спекуляции об угрозе распада правящей коалиции.

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