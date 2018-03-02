Всего 17% биографий, опубликованных в Википедии, посвящены женщинам.

ЮНЕСКО стремится сделать женщин более заметными в цифровом пространстве, организуя глобальный призыв к участию - семинар «Edit-a-thon», который пройдет в Международный женский день, 8 марта.

Задача мероприятия проста: по всему миру людям будет предложено создать, отредактировать или перевести новые страницы в Википедии, посвященные портретам женщин, которые сыграли ключевую роль, или которые по-прежнему вносят вклад в сферы образования, науки, культуры и коммуникации.

Около 130 волонтеров, в том числе студенты, журналисты, пенсионеры, представители гражданского общества и дипломаты, примут участие в этом мероприятии, которое пройдет с 13:30 до 18:00 в штаб-квартире ЮНЕСКО. Команда Википедии предоставит им соответствующую подготовку. Кроме того, будет доступно руководство онлайн.

Торжественную церемонию откроет Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. Мероприятие организованно в партнерстве с Фондом Викимедиа при поддержке Канады, Исландии, Швеции, Европейского союза, Французского Национального аудиовизуального института и Фонда Коко Шанель.

Гендерное равенство, один из приоритетов ЮНЕСКО, будет пропагандироваться посредством серии мероприятий, организованных по случаю Международного женского дня.

СРЕДА, 7 МАРТА

Презентация книги «Женщины Латинской Америки и Карибского бассейна», организованная Группой III (ГРУЛАК), а затем чтение стихов, посвященных женщинам. [11:00 - 13:00, зал II, Фонтенуа]

Показ фильма о выживших жертвах Боко Харам «Боко Харам: путешествие из Ада», в сотрудничестве с Постоянным представительством Соединенных Штатов при ЮНЕСКО, затем состоится дискуссия в присутствии директора и режиссера фильма Беф Мендельсон. [14:30-17:00, зал II, Фонтенуа]

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА

Симпозиум на тему «Гендерные вопросы, культурные права и научная свобода», организованный совместно Кафедрой ЮНЕСКО по культурным правам в Копенгагенском университете и Постоянным представительством Дании при ЮНЕСКО. [9:00 - 13:00, зал IV, Фонтенуа]

Торжественное открытие выставки «Сельские женщины»[13:00, зал Потерянных шагов, Фонтенуа]. Выставка экспонируется с 6 по 16 марта, она будет дополнена мультимедийной инсталляцией под названием «Сельские женщины в Африке и средства массовой информации».

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА