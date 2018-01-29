Microsoft окончательно похоронила Windows Phone

Это означает, что ОС прекратит обновляться, пишет SlashGear.

После выхода Windows 10 Creators Update разработчики заявили о прекращении выпуска новых устройств на Windows 10 из-за низкой доли на рынке и слабой поддержки со стороны независимых разработчиков. При этом тестовые сборки системы продолжали выходить - последняя версия системы версии 1709 вышла 5 января 2018 года.

Поддержка последней версии Windows 10 Mobile закончится 10 декабря 2019 года. Соответственно, разработчики еще будут выпускать патчи с исправлениями багов и уязвимостей. Однако сама система прекратит развиваться.

В мае 2016 Microsoft объявила о намерении уволить больше 1,8 тысячи сотрудников мобильного подразделения. Вместе с этим корпорация отказалась от выпуска смартфонов Lumia и решила сконцентрироваться на новой продуктовой линейке под брендом Surface.