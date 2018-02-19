Microsoft случайно рассекретила новую Windows

Понедельник, 19 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Microsoft случайно рассекретила новую Windows

Корпорация Microsoft по ошибке опубликовала на собственном сайте подробности версии Windows 10 на базе архитектуры ARM.

Позднее информацию убрали, пишет The Verge.

В конце 2017 года Microsoft объявила, что работает над специальной версией Windows 10 для мобильных чипов. Партнеры компании уже готовят свои продукты для работы с ОС, однако Microsoft не раскрывала подробностей системы. В опубликованном материале перечислены все ограничения новой системы и ее особенности.

К примеру, Windows 10 для ARM сможет запускать x86-приложения, но не сможет использовать драйверы для x86. Это создаст проблемы для старого оборудования, у которого нет драйверов для ARM64. В системе нет поддержки х64-приложений, хотя в Microsoft планируют добавить ее позже. Также не будут работать игры и приложения, использующие OpenGL версии позднее 1.1 или требующие аппаратное ускорение OpenGL.

Программы, созданные для Windows Phone, будут работать некорректно и неправильно выводить изображение. Проблемы могут возникнуть и с приложениями, которые включают расширения для оболочки (вроде Dropbox, добавляющие новые возможности в контекстном меню). При этом, благодаря эмуляции можно будет установить большинство 32-битных приложений с расширением exe.

Последние новости

    • Португалия: сбор мусора - «по-умному»

      Инициатива по улучшению управления мусором в Кашкайше обернулась большими сбережениями и удовлетворенностью граждан.

      Подробнее

    • Португалия: компенсации авиапассажирам

      События восходят к 10 мая 2017 года.

      Подробнее

    • Испания: как остановить развитие рака головного мозга

      Испанцы разработали метод иммунотерапии, который останавливает развитие самого опасного вида рака головного мозга.

      Подробнее

    • Испания: фестиваль Llum Bcn посетили около 170 000 человек

      Около 170 000 человек посетили в минувшие выходные фестиваль света Llum Bcn, впервые прошедший в районе Побленоу Барселоны.

      Подробнее

    • В Италии пройдет праздник свиных шкварок

      Забавный гастрономический праздник свиных шкварок пройдет на улицах городка Сан-Мартино-ин-Рио в регионе Эмилия-Романья.

      Подробнее

    • Италия: выставка Моне открывается в Риме

      60 работ французского импрессиониста из парижского музея Мармоттан-Моне представлены на выставке в Риме.

      Подробнее

    • Microsoft случайно рассекретила новую Windows

      Корпорация Microsoft по ошибке опубликовала на собственном сайте подробности версии Windows 10 на базе архитектуры ARM.

      Подробнее

    • Найден способ заряжать смартфон от воздуха

      Исследователи Массачусетского технологического института разработали устройство, способное вырабатывать электричество из атмосферы.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!