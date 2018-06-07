Microsoft запустила подводный дата-центр

Сообщение об этом было опубликовано в блоге Microsoft.

Новый дата-центр был разработан после того, как в 2015 году Microsoft успешно испытала первый прототип подводного дата-центра. Тогда сравнительно небольшой цилиндр с одной серверной стойкой был размещен на дне у берегов Калифорнии и проработал чуть больше ста дней. По итогам испытаний проект по созданию полноценных подводных дата-центров, использующих морскую воду для охлаждения серверов, был признан перспективным.

Как пишет N+1, новый дата-центр по размеру эквивалентен стандартному 40-футовому ISO-контейнеру, используемому для перевозки грузов. Внутри расположены 12 серверных стоек, в которых суммарно установлено 864 сервера. К каждой стойке подведена труба, через которую пропускается морская вода, пишет hitech.newsru.com.

Дата-центр был установлен на глубине 35,5 метра. Подача энергии для серверов и доступ в интернет обеспечиваются при помощи протянутого с берега кабеля. При этом в компании подчеркивают, что для питания дата-центра используется энергия из возобновляемых источников.

Чтобы оценить перспективу создания таких дата-центров, специалисты компании будут в течение года следить за работой серверов и контролировать температуру и влажность внутри дата-центра. По словам разработчиков, этот прототип рассчитан на пять лет работы и не нуждается в промежуточном обслуживании.