Мигель Данни вернулся в Португалию

Бывший футболист петербургского «Зенита» Мигель Данни вернулся в клуб «Маритиму», в котором он начал свою профессиональную карьеру, сообщает «Матч ТВ».

«Рад, что 14 лет спустя я вновь надел майку великого «Маритиму»! Радует, что я вернулся в клуб, в котором начинал свою карьеру», - написал Данни в инстаграме.

В прошлом сезоне португалец выступал за пражскую «Славию». Данни принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи, пишет gazeta.ru.