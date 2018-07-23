Мигель Данни вернулся в Португалию

Понедельник, 23 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Мигель Данни вернулся в Португалию

Экс-игрок «Зенита» вернулся в родной клуб.

Бывший футболист петербургского «Зенита» Мигель Данни вернулся в клуб «Маритиму», в котором он начал свою профессиональную карьеру, сообщает «Матч ТВ».

«Рад, что 14 лет спустя я вновь надел майку великого «Маритиму»! Радует, что я вернулся в клуб, в котором начинал свою карьеру», - написал Данни в инстаграме.

В прошлом сезоне португалец выступал за пражскую «Славию». Данни принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи, пишет gazeta.ru.

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