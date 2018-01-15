Мигрант спас от насильников итальянку

Инцидент произошел вечером минувшего четверга в столице страны, на пересечении улиц Тор-Вергата и Казилина.

На женщину напали трое неизвестных, возможно, иностранцев, пишет petrogazeta.ru.

Вступившийся за итальянку нигериец был ранен в горло острым бутылочным осколком. После того как спаситель упал на землю, злоумышленники ретировались в неизвестном направлении.

В больницу выходца из Африки доставила сама пострадавшая от преступников женщина. Состояние нигерийца медики расценивают как стабильное.

Отметим, что это не единственный случай, когда приезжий из-за рубежа встает на защиту итальянца.